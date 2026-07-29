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Бретт Мюррей: «Слышал исключительно хорошие отзывы о “Шанхае”, Петербурге, арене. Ожидания у меня довольно высокие. Хочется как можно скорее начать работать»

Нападающий Бретт Мюррей поделился ожиданиями от игры за «Шанхай».

Источник: Спортс‘’

Игрок прилетел в Санкт-Петербург, чтобы с 1 августа начать подготовку к новому сезону.

"Если честно, ожидания у меня довольно высокие. Я слышал исключительно хорошие отзывы о городе, арене и самом клубе.

В команде много новичков, поэтому нам всем предстоит познакомиться друг с другом, понять, кто что из себя представляет на льду, и постепенно выстроить командную химию.

Все, что я слышал до приезда, действительно подняло планку ожиданий. Теперь хочется самому все увидеть и как можно скорее начать работать", — сказал Мюррей.

«Шанхай» строится с нуля — подписал экс-лидеров «Ак Барса» и десант из фарма «Калгари».