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Вайсфельд о Кручинине: «Когда тебя расторгает 2 раза подряд одна и та же команда, есть основания задуматься. Игроки, часто попадающие в конфликтные ситуации, вызывают сомнения»

Бывший генеральный менеджер клубов FONBET КХЛ Леонид Вайсфельд высказался о расторжении контракта «Торпедо» с нападающим Алексеем Кручининым.

Источник: Спортс‘’

— Алексей Кручинин покинул «Торпедо». Насколько неожиданный ход от клуба из Нижнего Новгорода?

— Сложно сказать. У меня всегда вызывают сомнения игроки, которые часто попадают в конфликтные ситуации. Я читаю интервью Алексея, он очень разумно выступает. И мне вообще нравилось, что он говорит.

Но факт заключается в том, что у него с Ларионовым была конфликтная ситуация и сейчас, но не знаю в чем была именно причина. Когда тебя расторгает два раза подряд одна и та же команда, то есть основания для того, чтобы задуматься, — сказал Вайсфельд.