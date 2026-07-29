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Сурин — 4-й в рейтинге проспектов «Нэшвилла» по версии Daily Faceoff. Уайатт Каллен — 1-й, Брэди Мартин — 2-й, Иванкович — 9-й

Daily Faceoff опубликовал рейтинг проспектов «Нэшвилла».

Возглавил список 17-летний американский форвард Уайатт Каллен, выбранный клубом под общим 10-м номером на драфте НХЛ-2026.

В топ-10 был включен один россиянин — форвард «Локомотива» Егор Сурин.

Полный список выглядит следующим образом:

1. н Уайатт Каллен (17 лет, университет Миннесоты, NCAA);

2. н Брэди Мартин (19 лет, «Су Грейхаундс», OHL);

3. н Райкер Ли (19 лет, Michigan State, NCAA);

4. н Егор Сурин (19 лет, «Локомотив», КХЛ);

5. з Кэмерон Рид (19 лет, Michigan, NCAA);

6. з Томми Блейл, (18 лет, «Монктон», QMJHL);

7. з Тэннер Молендик (21 год, «Милуоки», АХЛ);

8. н Феликс Нильссон (21 год, «Регле», SHL);

9. в Джек Иванкович (19 лет, Michigan, NCAA);

10. з Райан Уфко (23 года, «Милуоки», АХЛ).

Отметим, что в список не включались игроки старше 23 лет (для вратарей планка выше — 25 лет), а также те, кто уже провел более 50 матчей в НХЛ.

«Нэшвилл» выбрал Уайатта Каллена под 10-м номером на драфте НХЛ. Его отец Мэтт провел 21 сезон в НХЛ (2 — за «Предаторс») и выиграл 3 Кубка Стэнли.