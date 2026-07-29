Вайсфельд о Шэне в «Динамо»: «Не уверен, что это усиление. Идея в том, что Тамбиев с ним работал. Но в принципе неправильно, когда тренер команду набирает»

Как это сейчас работает в московском «Динамо», я не знаю. Может быть, у них так и есть. Но судя по тому, что приглашаются игроки, с которыми ранее работал Тамбиев, возникают некие сомнения. Другой вопрос, что если эти игроки сейчас себя проявят, то это будет означать, что они идут в правильном направлении. У меня все равно данная тема вызывает большие сомнения, — сказал Вайсфельд.