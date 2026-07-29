Фетисов о новом формате Матча звезд НХЛ: «До сих пор не понимаю, почему нет сборной России. НХЛ независима от МОК, ИИХФ и ЕС. Наши ребята могли бы договориться, если бы хотели»

В 2027 году в мероприятии примут участие пять команд, которые будут соревноваться в круговом турнире 3 на 3: Канада, Финляндия, Швеция, США и сборная «Остального мира», состоящая из игроков из других стран (в том числе России).
"Я свое мнение об этом говорил. Нас отнесли к остальному миру. Швецию, Финляндию, Канаду, Америку выставили основными державами в хоккее. Почему туда не хотят включить сборную России, я не могу понять до сих пор.
НХЛ независима и от МОК, и от ИИХФ, и от Евросоюза. Мне кажется, наши ребята могли бы договориться с НХЛ, если бы хотели. Тут количество ребят не имеет значения", — сказал Фетисов.
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