Карандин о Лежаре в «Тракторе»: «Если мы берем из АХЛ чуть ли не слабейших, то больно бьем по уровню КХЛ. Не хочу верить в то, что наш хоккей так деградировал»

— Не все большие клубы Востока провели селекцию в характерном для себя стиле. Если «Автомобилисту», «Авангарду» и «Металлургу» удалось укрепиться, то «Ак Барс» и «Трактор» остались в тени.
Еще можно понять малую активность Казани, ведь в прошлом сезоне команда дошла до финала и у нее есть хороший потенциал. А вот проблемы Челябинска не совсем понятны, ведь после слабого сезона «Трактору» необходимо усиление.
— Его нет?
— У «Трактора», наоборот, много потерь. Мне нравился, например, заводной Глотов в центре атаки, но Челябинск его летом упустил — как и другого центрального, Кадейкина.
Это серьезные потери. Тогда как новые игроки вызывают большие вопросы. С интересом прочитал интервью Владимира Плющева, который удивился статистике новичка «Трактора» Лежара в АХЛ — там чуть ли не четверть очка за игру при постоянных «минусах» за полезность.
В свое время судил в Северной Америке, видео уровень североамериканских низших лиг. И если сегодня мы берем оттуда чуть ли не слабейших, то больно бьем по уровню КХЛ, по своему хоккею. А верить в то, что наш хоккей так деградировал, что зовет аутсайдеров АХЛ, не хочу, — сказал Карандин.