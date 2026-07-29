Карандин о Лежаре в «Тракторе»: «Если мы берем из АХЛ чуть ли не слабейших, то больно бьем по уровню КХЛ. Не хочу верить в то, что наш хоккей так деградировал»

В свое время судил в Северной Америке, видео уровень североамериканских низших лиг. И если сегодня мы берем оттуда чуть ли не слабейших, то больно бьем по уровню КХЛ, по своему хоккею. А верить в то, что наш хоккей так деградировал, что зовет аутсайдеров АХЛ, не хочу, — сказал Карандин.