Михаил Ильин о мнении, что «Северсталь» без характера: «Он есть. Если бы не было, мы бы не выходили в плей-офф. Нет такого, чтобы команда играла ради регулярки — смешно звучит!

— Поживите хотя бы месяц в «Северстали» — и поймете, что это не так. Не бывает такого, чтобы команда выходила играть только ради регулярки, мол, помыкаемся тут и хватит. Это смешно даже как-то звучит! Все хотят выиграть Кубок Гагарина. Просто нам пока чего-то не хватает.