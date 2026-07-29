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Михаил Ильин о мнении, что «Северсталь» без характера: «Он есть. Если бы не было, мы бы не выходили в плей-офф. Нет такого, чтобы команда играла ради регулярки — смешно звучит!

Экс-форвард «Северстали» Михаил Ильин не считает, что у команды нет характера.

— Вам часто говорят, что ваша игра только для регулярного чемпионата.

— Поживите хотя бы месяц в «Северстали» — и поймете, что это не так. Не бывает такого, чтобы команда выходила играть только ради регулярки, мол, помыкаемся тут и хватит. Это смешно даже как-то звучит! Все хотят выиграть Кубок Гагарина. Просто нам пока чего-то не хватает.

Но мы каждый год становились сильнее. Сейчас я ушел, но думаю, что команда станет еще лучше.

— Но вам говорят, что характера нет. Что вы команда для Матча звезд.

— Есть характер. Если бы его не было, мы бы не выходили в плей-офф.

— Все смотрят на вашу «тики-таку». А потом приходит плей-офф — сначала два года подряд «Спартак», потом «Торпедо».

— С «Торпедо» мы играли хорошо. И «Торпедо» играло хорошо. Обе команды показывали хороший хоккей. Но мы, считаю, играли лучше, доминировали. Пересмотрите первые две домашние игры. Одну мы выиграли 4:0. В первой, которую проиграли, тоже были лучше, просто шайба не шла в ворота. Моментов было очень много.

— Но вы ведь вылетели от «Торпедо».

— Да, в плей-офф что-то не получалось. Не знаю почему. Может, я чему-то мешал. Сейчас я ушел — может, теперь все станет по-другому, и команда пройдет дальше, — сказал Ильин, сейчас выступающий в системе «Питтсбурга».