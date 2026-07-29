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«Миннесота» и Куинн Хьюз проведут переговоры о новом контракте на этой неделе. Клуб хочет подписать защитника на 5−8 лет (Майкл Руссо)

Генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин на этой неделе проведет переговоры с защитником Куинном Хьюзом и его представителями.

С 1 июля 26-летний американец может подписать новый договор с «Уайлд», куда перешел по ходу прошлого сезона из «Ванкувера». У него остался один сезон по соглашению со средней годовой зарплатой (кэпхитом) 7,85 миллиона долларов.

Как сообщает журналист The Athletic Майкл Руссо, клуб хочет подписать игрока на срок от 5 до 8 лет (при этом после 16 сентября и вступления в силу положений нового коллективного договора максимальный срок контракта составит 7 лет).

«При этом для Куинна наиболее целесообразным представляется 3-летний срок, чтобы синхронизироваться с контрактом Джека Хьюза с “Нью-Джерси”, — написал Руссо.

Контракт 25-летнего нападающего с «Девилс» с кэпхитом 8 млн долларов действует до завершения сезона-2029/30. Ранее братья заявляли о желании поиграть за одну команду.

Паньотта о Куинне Хьюзе и «Миннесоте»: «Они приближаются к цели. Зарплата — около 17 млн долларов в год или даже выше».