Миса о «Сан-Хосе»: «Мы молоды, полны энтузиазма и создаем нечто особенное. В следующем сезоне сделаем еще один шаг вперед»

Думаю, что в следующем сезоне сделаем еще один шаг вперед. Мы молоды и полны энтузиазма. Я рад быть здесь. С нетерпением жду начала работы. У нас много новых ребят, Майк Грир и клуб проделали отличную работу", — сказал Миса.