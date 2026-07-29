Миса о «Сан-Хосе»: «Мы молоды, полны энтузиазма и создаем нечто особенное. В следующем сезоне сделаем еще один шаг вперед»

В прошлом сезоне «Шаркс» заняли 5-е место в Тихоокеанском дивизионе, набрав 86 очков в 82 матчах — лучший результат за 7 лет.
"Мы создаем нечто особенное. Кое-что было заметно уже в прошлом сезоне. Мы боролись за попадание в плей-офф.
Думаю, что в следующем сезоне сделаем еще один шаг вперед. Мы молоды и полны энтузиазма. Я рад быть здесь. С нетерпением жду начала работы. У нас много новых ребят, Майк Грир и клуб проделали отличную работу", — сказал Миса.
19-летний канадец, выбранный под общим 2-м номером на драфте НХЛ-2025, в дебютном сезоне провел за калифорнийцев 45 матчей и набрал 21 (9+12) очко.