Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
4
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вегас
5
:
Каролина
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
3
:
Каролина
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
0
:
Каролина
3
П1
X
П2

У «Монреаля» лучшее молодое ядро в НХЛ по версии Sportsnet. «Сан-Хосе» — 2-й в списке, «Анахайм» — 3-й, «Оттава» — 4-я, «Филадельфия» &md

Портал Sportsnet составил топ-5 команд НХЛ с лучшим молодым ядром.

В списки включались игроки в возрасте не более 25 лет — как правило, уже выступающие в лиге.

1. «Монреаль».

Вратари: Якуб Добеш (25 лет), Джейкоб Фаулер (21);

Защитники: Лэйн Хатсон (22), Кайден Гуле (24);

Нападающие: Коул Кофилд (25), Юрай Слафковски (22), Иван Демидов (20).

2. «Сан-Хосе».

Вратарь: Ярослав Аскаров (24);

Защитник: Сэм Дикинсон (20);

Форварды: Макклин Селебрини (20), Уилл Смит (21), Майкл Миса (19), Ивар Стенберг (18).

3. «Анахайм».

Защитники: Джексон Лакомб (25), Павел Минтюков (22);

Нападающие: Лео Карлссон (21), Каттер Готье (22), Беккетт Сеннеке (20).

4. «Оттава».

Защитники: Джейк Сэндерсон (24), Джордан Спенс (24);

Нападающие: Тим Штюцле (24), Вильям Эклунд (23), Дилан Козенс (25), Шейн Пинто (25), Ридли Грейг (23).

5. «Филадельфия’Защитники: Джейми Драйсдейл (24), Кэмерон Йорк (25);

Нападающие: Тревор Зеграс (25), Портер Мартон (19), Матвей Мичков (21), Тайсон Фоерстер (24).

Команды, достойные упоминания (без ранжира).

«Чикаго».

Защитники: Боуэн Байрэм (25), Артем Левшунов (20);

Форварды: Коннор Бедард (21), Фрэнк Назар (22), Антон Фронделль (19).

«Каролина».

Защитник: Александр Никишин (24);

Нападающие: Сет Джарвис (24), Логан Станковен (23), Джексон Блэйк (22).

«Миннесота».

Вратарь: Йеспер Валльстедт (23);

Защитник: Брок Фэйбер (23);

Нападающие: Мэтт Болди (25), Данила Юров (22), Бобби Бринк (25).