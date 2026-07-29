У «Монреаля» лучшее молодое ядро в НХЛ по версии Sportsnet. «Сан-Хосе» — 2-й в списке, «Анахайм» — 3-й, «Оттава» — 4-я, «Филадельфия» &md

В списки включались игроки в возрасте не более 25 лет — как правило, уже выступающие в лиге.
1. «Монреаль».
Вратари: Якуб Добеш (25 лет), Джейкоб Фаулер (21);
Защитники: Лэйн Хатсон (22), Кайден Гуле (24);
Нападающие: Коул Кофилд (25), Юрай Слафковски (22), Иван Демидов (20).
2. «Сан-Хосе».
Вратарь: Ярослав Аскаров (24);
Защитник: Сэм Дикинсон (20);
Форварды: Макклин Селебрини (20), Уилл Смит (21), Майкл Миса (19), Ивар Стенберг (18).
3. «Анахайм».
Защитники: Джексон Лакомб (25), Павел Минтюков (22);
Нападающие: Лео Карлссон (21), Каттер Готье (22), Беккетт Сеннеке (20).
4. «Оттава».
Защитники: Джейк Сэндерсон (24), Джордан Спенс (24);
Нападающие: Тим Штюцле (24), Вильям Эклунд (23), Дилан Козенс (25), Шейн Пинто (25), Ридли Грейг (23).
5. «Филадельфия’Защитники: Джейми Драйсдейл (24), Кэмерон Йорк (25);
Нападающие: Тревор Зеграс (25), Портер Мартон (19), Матвей Мичков (21), Тайсон Фоерстер (24).
Команды, достойные упоминания (без ранжира).
«Чикаго».
Защитники: Боуэн Байрэм (25), Артем Левшунов (20);
Форварды: Коннор Бедард (21), Фрэнк Назар (22), Антон Фронделль (19).
«Каролина».
Защитник: Александр Никишин (24);
Нападающие: Сет Джарвис (24), Логан Станковен (23), Джексон Блэйк (22).
«Миннесота».
Вратарь: Йеспер Валльстедт (23);
Защитник: Брок Фэйбер (23);
Нападающие: Мэтт Болди (25), Данила Юров (22), Бобби Бринк (25).