Мостовой о том, как Овечкин оценил его игру в хоккей: «Царь есть царь», елки-палки. Ну, а что он еще мог сказать?"

— Ну, а что он еще мог сказать? «Царь есть царь», елки-палки. Но не забывайте, что мне уже не 30 и не 40 лет. Не люблю давать советы, но могу сказать: с детства занимайтесь всеми видами спорта, в жизни все вам пригодится. В любом спорте я могу постоять за себя и друзей, будь то хоккей или теннис, — сказал Мостовой.