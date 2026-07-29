Орлов о будущем: «Хочу по максимуму играть в НХЛ, еще один Кубок Стэнли выиграть. Это лучшая лига, у меня там еще есть цели и мечты»

— Евгений Кузнецов то ли в шутку, то ли всерьез говорит о том, что в конце карьеры хочет поиграть в ВХЛ. Вы себя можете представить в форме «Кузни» через несколько лет?
— У Кузи свои мечты (смеется.) Я хочу по максимуму играть в НХЛ. Главное, чтобы здоровье позволяло. Это лучшая лига, у меня там еще есть цели и мечты. Хочется еще один Кубок Стэнли выиграть.
— А в роли Александра Семина, который после окончания карьеры стал президентом родного «Сокола»?
— Посмотрим! Пока об этом не задумывался, — сказал Орлов.