Леонид Вайсфельд: «Трактор» может удивить в новом сезоне только со знаком минус. Не вижу предпосылок, чтобы команда была сильнее, чем в прошлом году"

«Трактор» может удивить в новом сезоне только со знаком минус. Я не вижу предпосылок, чтобы эта команда была сильнее, чем в прошлом году.
Шестое место «Трактора» на Востоке точно не будет сенсацией", — сказал Вайсфельд.
Бывший генеральный менеджер клубов FONBET КХЛ Леонид Вайсфельд поделился ожиданиями от выступления «Трактора» в новом сезоне.
«Трактор» может удивить в новом сезоне только со знаком минус. Я не вижу предпосылок, чтобы эта команда была сильнее, чем в прошлом году.
Шестое место «Трактора» на Востоке точно не будет сенсацией", — сказал Вайсфельд.