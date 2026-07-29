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Леонид Вайсфельд: «Трактор» может удивить в новом сезоне только со знаком минус. Не вижу предпосылок, чтобы команда была сильнее, чем в прошлом году"

Бывший генеральный менеджер клубов FONBET КХЛ Леонид Вайсфельд поделился ожиданиями от выступления «Трактора» в новом сезоне.

Источник: Спортс‘’

«Трактор» может удивить в новом сезоне только со знаком минус. Я не вижу предпосылок, чтобы эта команда была сильнее, чем в прошлом году.

Шестое место «Трактора» на Востоке точно не будет сенсацией", — сказал Вайсфельд.