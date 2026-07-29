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Мухометов стал ассистентом генменеджера «Шанхая»

Ильдар Мухометов назначен ассистентом генерального менеджера «Шанхая».

Источник: Спортс‘’

Ранее он работал спортивным директором в «Барысе», ассистентом генменеджера в ЦСКА, генменеджером «Адмирала» и спортивным директором «Академии Михайлова», с 2025 по 2026 год он занимал аналогичную должность в «Ладе».

"Ильдар Рафекович — опытный специалист, почти 30 лет работающий менеджером в нашем хоккее. Его понимание игры, сильных сторон хоккеистов, безусловно, пойдут на пользу клубу.

Важно, что мы одинаково смотрим на вектор развития селекции «Шанхай Дрэгонс», на то, какой должна быть команда, способная конкурировать в КХЛ«, — сказал генменеджер “Дрэгонс” Евгений Артюхин.