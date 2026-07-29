Орлов о Селебрини: «Ближайшая параллель — Кросби. Макклин делает правильные шаги, не “звездится”, универсальный игрок»

— Он хороший пацан. Общительный, со всеми открытый. Макклин и учится, и старается. Порой нервничает, когда хочет выиграть, а получается не всегда.
Селебрини делает правильные шаги и не «звездится». С одной стороны, он играл и на чемпионате мира, и на Олимпиаде, с другой стороны — и там они потерпели чувствительные поражения, и мы в «Сан-Хосе» в плей-офф не вышли. Так что будет полно мотивации на новый сезон.
— Егор Афанасьев сравнил Маклина Селебрини с Лео Месси. У вас есть какие-то хоккейные или футбольные ассоциации?
— Если хоккей брать, то ближайшая параллель — Сидни Кросби. Что касается сравнений с Месси, то мы все-таки говорим о легенде. Конечно, Лео с мячом много создает и контролирует игру. Так же и Селебрини: когда он с шайбой, то вытягивает на себя соперника, может и бросить, и отдать.
Макклин — не чистый снайпер или плеймейкер, а универсальный игрок и ответственный пацан, — сказал Орлов.
«Сан-Хосе» продлил контракт с Селебрини на 5 лет с кэпхитом 18,8 млн долларов. Форвард будет самым высокооплачиваемым игроком НХЛ.