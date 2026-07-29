Орлов о Селебрини: «Ближайшая параллель — Кросби. Макклин делает правильные шаги, не “звездится”, универсальный игрок»

Селебрини делает правильные шаги и не «звездится». С одной стороны, он играл и на чемпионате мира, и на Олимпиаде, с другой стороны — и там они потерпели чувствительные поражения, и мы в «Сан-Хосе» в плей-офф не вышли. Так что будет полно мотивации на новый сезон.