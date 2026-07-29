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Орлов о Селебрини: «Ближайшая параллель — Кросби. Макклин делает правильные шаги, не “звездится”, универсальный игрок»

Защитник «Сан-Хосе» Дмитрий Орлов поделился мнением об игре форварда Макклина Селебрини.

Источник: Спортс‘’

— Он хороший пацан. Общительный, со всеми открытый. Макклин и учится, и старается. Порой нервничает, когда хочет выиграть, а получается не всегда.

Селебрини делает правильные шаги и не «звездится». С одной стороны, он играл и на чемпионате мира, и на Олимпиаде, с другой стороны — и там они потерпели чувствительные поражения, и мы в «Сан-Хосе» в плей-офф не вышли. Так что будет полно мотивации на новый сезон.

— Егор Афанасьев сравнил Маклина Селебрини с Лео Месси. У вас есть какие-то хоккейные или футбольные ассоциации?

— Если хоккей брать, то ближайшая параллель — Сидни Кросби. Что касается сравнений с Месси, то мы все-таки говорим о легенде. Конечно, Лео с мячом много создает и контролирует игру. Так же и Селебрини: когда он с шайбой, то вытягивает на себя соперника, может и бросить, и отдать.

Макклин — не чистый снайпер или плеймейкер, а универсальный игрок и ответственный пацан, — сказал Орлов.

«Сан-Хосе» продлил контракт с Селебрини на 5 лет с кэпхитом 18,8 млн долларов. Форвард будет самым высокооплачиваемым игроком НХЛ.