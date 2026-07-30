Коваленко о Брылине в минском «Динамо»: «Вуйтек возглавил “Локомотив” после авторитетных тренеров — взяли два чемпионства. Сергей — один из лучших ролевых игроков НХЛ»

Но в НХЛ мы с Сергеем много пересекались. Я начинал свою карьеру в НХЛ на Востоке, там же — в «Нью-Джерси» — всегда выступал Брылин. Он был одним из лучших ролевых игроков НХЛ, центрфорвардом оборонительного плана.