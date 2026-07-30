Коваленко о Брылине в минском «Динамо»: «Вуйтек возглавил “Локомотив” после авторитетных тренеров — взяли два чемпионства. Сергей — один из лучших ролевых игроков НХЛ»

— Много споров вокруг назначения на роль главного тренера минского «Динамо» вашего бывшего одноклубника по ЦСКА Сергея Брылина — есть критика, есть поддержка. Вы на чьей стороне?
— Это хорошо, что идет дискуссия и высказываются разные мнения.
Видел, например, критику Владимира Анатольевича Плющева, его опасения понятны — Сергей никогда не работал главным, не адаптирован к КХЛ, есть риск.
Но понятна и логика минского «Динамо». Руководители клуба отметили, что Брылин много лет работал в НХЛ, лучшей лиге мира, занимался всей вертикалью «Нью-Джерси», готовил игроков.
Для каждого тренера всегда приходит время, когда есть шанс стать главным. Получил его и Сергей. Остается пожелать ему удачи.
— Вы с ним пообщались после назначения?
— Мы не так хорошо знакомы. Когда в начале 90-х годов я играл в ЦСКА и отправлялся в НХЛ, Сергей был во второй команде.
Во всяком случае из его поколения хорошо запомнил Сергея Кривокрасова. Вот его Виктор Васильевич Тихонов активно привлекал к тренировкам за главную команду.
Но в НХЛ мы с Сергеем много пересекались. Я начинал свою карьеру в НХЛ на Востоке, там же — в «Нью-Джерси» — всегда выступал Брылин. Он был одним из лучших ролевых игроков НХЛ, центрфорвардом оборонительного плана.
Это та позиция, на которой ты видишь все детали командной игры — и защитников, и форвардов. Такой широкий взгляд только помогает в тренерской карьере.
— У Брылина получится в КХЛ?
— Будет непросто — он заходит на место такого сильного и опытного тренера, как Дмитрий Квартальнов, который выдал с Минском рекордный результат. Посмотрим, как все будет. Удача точно понадобится.
Кстати, в свое время было много споров и вокруг Владимира Вуйтека, который после нескольких авторитетных тренеров возглавил «Локомотив».
Но Вуйтек проявил себя с самой лучшей стороны, нашел общий язык с командой, и мы выдали два чемпионства подряд, — сказал Андрей Коваленко.