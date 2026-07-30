Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
4
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вегас
5
:
Каролина
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
3
:
Каролина
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
0
:
Каролина
3
П1
X
П2

Коваленко о Брылине в минском «Динамо»: «Вуйтек возглавил “Локомотив” после авторитетных тренеров — взяли два чемпионства. Сергей — один из лучших ролевых игроков НХЛ»

Олимпийский чемпион Андрей Коваленко прокомментировал назначение Сергея Брылина на пост главного тренера минского «Динамо».

Источник: Спортс‘’

— Много споров вокруг назначения на роль главного тренера минского «Динамо» вашего бывшего одноклубника по ЦСКА Сергея Брылина — есть критика, есть поддержка. Вы на чьей стороне?

— Это хорошо, что идет дискуссия и высказываются разные мнения.

Видел, например, критику Владимира Анатольевича Плющева, его опасения понятны — Сергей никогда не работал главным, не адаптирован к КХЛ, есть риск.

Но понятна и логика минского «Динамо». Руководители клуба отметили, что Брылин много лет работал в НХЛ, лучшей лиге мира, занимался всей вертикалью «Нью-Джерси», готовил игроков.

Для каждого тренера всегда приходит время, когда есть шанс стать главным. Получил его и Сергей. Остается пожелать ему удачи.

— Вы с ним пообщались после назначения?

— Мы не так хорошо знакомы. Когда в начале 90-х годов я играл в ЦСКА и отправлялся в НХЛ, Сергей был во второй команде.

Во всяком случае из его поколения хорошо запомнил Сергея Кривокрасова. Вот его Виктор Васильевич Тихонов активно привлекал к тренировкам за главную команду.

Но в НХЛ мы с Сергеем много пересекались. Я начинал свою карьеру в НХЛ на Востоке, там же — в «Нью-Джерси» — всегда выступал Брылин. Он был одним из лучших ролевых игроков НХЛ, центрфорвардом оборонительного плана.

Это та позиция, на которой ты видишь все детали командной игры — и защитников, и форвардов. Такой широкий взгляд только помогает в тренерской карьере.

— У Брылина получится в КХЛ?

— Будет непросто — он заходит на место такого сильного и опытного тренера, как Дмитрий Квартальнов, который выдал с Минском рекордный результат. Посмотрим, как все будет. Удача точно понадобится.

Кстати, в свое время было много споров и вокруг Владимира Вуйтека, который после нескольких авторитетных тренеров возглавил «Локомотив».

Но Вуйтек проявил себя с самой лучшей стороны, нашел общий язык с командой, и мы выдали два чемпионства подряд, — сказал Андрей Коваленко.