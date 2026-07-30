Быков о решении ИИХФ: «Отсутствие сборной России — потеря для мирового хоккея. Жаль хоккеистов, которые так и не сыграли за свою страну на крупном турнире»

"Плохо, что снова принимается решение, которое не идет на пользу хоккею. Отсутствие сборной России — это потеря для мирового хоккея. Без нее чемпионат мира лишен красок.
После рекомендаций МОК была надежда, что все изменится, но сейчас остается просто ждать.
Конечно, жаль хоккеистов, которые так и не сыграли за свою страну на крупном турнире. И жаль возрастных игроков, таких как Овечкин, которые, возможно, больше никогда не сыграют за сборную", — сказал Быков.
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