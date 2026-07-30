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Быков о решении ИИХФ: «Отсутствие сборной России — потеря для мирового хоккея. Жаль хоккеистов, которые так и не сыграли за свою страну на крупном турнире»

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал решение Международной федерации хоккея (ИИХФ) о недопуске российской команды на чемпионат мира 2027 года.

Источник: Спортс‘’

"Плохо, что снова принимается решение, которое не идет на пользу хоккею. Отсутствие сборной России — это потеря для мирового хоккея. Без нее чемпионат мира лишен красок.

После рекомендаций МОК была надежда, что все изменится, но сейчас остается просто ждать.

Конечно, жаль хоккеистов, которые так и не сыграли за свою страну на крупном турнире. И жаль возрастных игроков, таких как Овечкин, которые, возможно, больше никогда не сыграют за сборную", — сказал Быков.

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