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Серебряков про недосказанность после прошлого сезона: «Буквально 33 секунды. “Авангарду” надо сделать правильные выводы»

Голкипер «Авангарда» Никита Серебряков высказался о подготовке к новому сезону КХЛ.

Источник: Спортс‘’

В прошлом сезоне омский клуб вылетел в полуфинале Кубка Гагарина, уступив «Локомотиву» со счетом 3−4 в серии. В шестом матче «Авангарду» оставалось 33 секунды до победы в серии и выхода в финал, но соперник отыграл две шайбы в концовке и победил в овертайме, а потом и в седьмой встрече.

— «Авангард» стал сильнее в это межсезонье с учетом того, какие новички пополнили команду?

— Посмотрим. Самое главное, чтобы новые ребята влились в коллектив, а мы сделаем все для этого.

— После прошлого сезона есть недосказанность?

— Безусловно. Буквально 33 секунды.

— Есть большое желание взять реванш?

— Не то, что реванш… Надо сделать правильные выводы и подготовиться к новому сезону. Сейчас главное пройти предсезонку и заложить фундамент. Впереди еще очень много работы, — сказал Серебряков.