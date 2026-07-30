Серебряков про недосказанность после прошлого сезона: «Буквально 33 секунды. “Авангарду” надо сделать правильные выводы»

В прошлом сезоне омский клуб вылетел в полуфинале Кубка Гагарина, уступив «Локомотиву» со счетом 3−4 в серии. В шестом матче «Авангарду» оставалось 33 секунды до победы в серии и выхода в финал, но соперник отыграл две шайбы в концовке и победил в овертайме, а потом и в седьмой встрече.