Гендиректор ФХР Курбатов о недопуске России: «Будем оспаривать решение в СAS. Считаем его несправедливым, а главное — немотивированным»

— Как ИИХФ пришла к решению не допускать сборную России к чемпионатам мира в 2027 году?
— Международная федерация, доказывая свою позицию, снова решила пойти по линии безопасности. И начала опрашивать всех организаторов чемпионатов мира в 2027 году. Каждая страна отреагировала по‑разному. Чехия, где пройдет женский молодежный чемпионат мира‑2027 (до 18 лет), сделала заявление, что закон страны запрещает чехам играть с россиянами. Другие давали обтекаемые некатегоричные ответы. А вот американцы, которые в апреле 2027 года будут принимать юниорский чемпионат мира для мальчиков, вообще сказали, что не видят никаких проблем в участии сборной России в турнире.
Наша сторона настаивала на том, чтобы ИИХФ провела оценку рисков. Международная федерация подготовила большой документ. Но аргументы там на уровне, что «в Германии живет много беженцев с Украины, поэтому высокий риск протестов во время взрослого чемпионата мира». Еще были аргументы, что российская делегация включает в себя представителей правительства. Но о ком идет речь — понять трудно. На чемпионат мира у нас всегда ездили только игроки, тренеры, массажисты. В общем, такая немотивированная аргументация, без доказательств.
В понедельник состоялось заседание совета ИИХФ. Мы настояли на том, чтобы нам дали выступить. В Международной федерации не сразу, но согласились. Я выступил, изложил нашу позицию. То, что Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендует всех допускать. Сказал, что российская сторона готова нести дополнительные затраты на обеспечение безопасности, если нужно заплатить за ЧОП или отдельную гостиницу. А через три дня, в четверг после обеда, ИИХФ подготовила решение, что не допускает на чемпионаты мира в 2027 году ни одну российскую сборную.
Мы однозначно будем подавать в спортивный суд CAS, оспаривать это решение. Считаем его несправедливым, не отвечающим тенденциям, а главное — немотивированным.
— Почему за скобки вынесли взрослую женскую сборную России? Она может принять участие в чемпионате мира в канадском Квебеке?
— Потому что еще не определены сроки проведения соревнований. С этим, возможно, определятся в сентябре на конгрессе ИИХФ. А там выберут нового президента вместо Люка Тардифа, и пусть он решает. Наверное, такая была логика, точно не знаю.
— В какие сроки CAS рассмотрит иск ФХР?
— Будем просить, чтобы рассмотрели в ускоренные сроки в связи с тем, что молодежный чемпионат мира стартует уже в декабре. Есть разные варианты, и наши адвокаты этим занимаются. После нашей апелляции ИИХФ проиграла в своем же собственном дисциплинарном комитете. В первую очередь, потому что не было нормальной оценки рисков — Risk assessment. И сейчас мы этого не видим тоже, — сказал Курбатов.