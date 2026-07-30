Гендиректор ФХР Курбатов о недопуске России: «Будем оспаривать решение в СAS. Считаем его несправедливым, а главное — немотивированным»

В понедельник состоялось заседание совета ИИХФ. Мы настояли на том, чтобы нам дали выступить. В Международной федерации не сразу, но согласились. Я выступил, изложил нашу позицию. То, что Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендует всех допускать. Сказал, что российская сторона готова нести дополнительные затраты на обеспечение безопасности, если нужно заплатить за ЧОП или отдельную гостиницу. А через три дня, в четверг после обеда, ИИХФ подготовила решение, что не допускает на чемпионаты мира в 2027 году ни одну российскую сборную.