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Плющев про ИИХФ: «У них много карликов, выступающих против России — видят в нас конкурентов и боятся. Дурость зашкаливает, они уже не раз стреляли себе в ногу»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал решение ИИХФ о недопуске сборной России на чемпионат мира 2027 года.

Источник: Спортс‘’

"Это две разные организации — МОК и ИИХФ, у них разные уставы. ИИХФ не подчиняется олимпийскому комитету. Поэтому так все и происходит. У них очень много этих карликов, которые выступают против России, поэтому ожидать чего-либо другого, я думаю, вряд ли стоило. Будем ждать.

Может быть, какой-то прорыв произойдет на уровне Кубка мира в Северной Америке. Возможно, там будут какие-то изменения. А с этими карликами тяжело разговаривать. Во-первых, они видят в нас конкурентов, во-вторых, они просто боятся", — сказал Плющев.

По его мнению, ИИХФ не беспокоит отсутствие российских хоккеистов на крупнейших международных турнирах, несмотря на то что многие из них являются звездами НХЛ.

«Их это мало беспокоит. У них уже дурость зашкаливает по всем позициям, поэтому они уже не раз стреляли себе в ногу только ради того, чтобы сказать, что уши у них чище. Ничего другого не будет. Я думаю, что единственный прорыв может быть только там», — добавил Плющев.

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