Плющев про ИИХФ: «У них много карликов, выступающих против России — видят в нас конкурентов и боятся. Дурость зашкаливает, они уже не раз стреляли себе в ногу»

«Их это мало беспокоит. У них уже дурость зашкаливает по всем позициям, поэтому они уже не раз стреляли себе в ногу только ради того, чтобы сказать, что уши у них чище. Ничего другого не будет. Я думаю, что единственный прорыв может быть только там», — добавил Плющев.