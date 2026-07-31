США готовы были принять россиян на юниорском ЧМ, заявил гендиректор ФХР Курбатов: «Решение ИИХФ по нашему недопуску из-за проблем с безопасностью — необоснованное»

"Мы разочарованы этой позицией. Этому вопросу были посвящены два заседания совета ИИХФ. Большое заседание совета было в понедельник. Я на нем выступал, настаивал на возвращении всех команд, особенно с учетом позиции МОК. Мы заявили о нашей готовности компенсировать организаторам дополнительные затраты на обеспечение безопасности при проведении соревнований.
У нас есть ответ от США, что там не возражают и не видят никаких проблем с участием сборной России в юниорском чемпионате мира (турнир пройдет в США с 22 апреля по 2 мая — Спортс«“). Поэтому странно, что три дня международной федерации потребовалось для того, чтобы объявить свое решение.
Мы считаем решение ИИХФ по нашему недопуску из-за проблем с безопасностью необоснованным и идущим вразрез с позицией МОК. ФХР будет обжаловать решение ИИХФ в Спортивном арбитражном суде", — сказал Курбатов.