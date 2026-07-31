США готовы были принять россиян на юниорском ЧМ, заявил гендиректор ФХР Курбатов: «Решение ИИХФ по нашему недопуску из-за проблем с безопасностью — необоснованное»

У нас есть ответ от США, что там не возражают и не видят никаких проблем с участием сборной России в юниорском чемпионате мира (турнир пройдет в США с 22 апреля по 2 мая — Спортс«“). Поэтому странно, что три дня международной федерации потребовалось для того, чтобы объявить свое решение.