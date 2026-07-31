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Валерий Белов про «Ак Барс»: «Сохранили лидеров, продлили Денисенко. У Казани неплохая заявка на повторение прошлогоднего выхода в финал Кубка Гагарина»

Бывший тренер сборной России Валерий Белов оценил перспективы «Ак Барса» в предстоящем сезоне КХЛ.

Источник: Спортс‘’

«Из последних трансферов, которые произошли в КХЛ, я бы выделил переход Седрика Пакетта из московского “Динамо” в “Авангард”. Омичи получили опытного и квалифицированного центрфорварда за небольшие деньги.

Также вижу, что «Ак Барс» сохранил своих лидеров. Хорошо, что удалось продлить контракт с Григорием Денисенко. Прошлый сезон у него получился не слишком результативным, но я верю в то, что он принесет много пользы команде.

На мой взгляд, у Казани неплохая заявка на то, чтобы повторить прошлогодний выход в финал Кубка Гагарина. За Казанью будет интересно последить в следующем сезоне", — сказал Белов.