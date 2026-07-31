«Фэрьестад» расторг контракт с Кэлом Футом через 2 дня после подписания из-за негативных отзывов. Год назад защитник был признан невиновным по делу о сексуальном насилии

28 июля с 27-летним защитником был заключен однолетний контракт.
Напомним, суд в Канаде в июле 2025 года признал Фута, а также Майкла Маклауда, Диллона Дюбе, Картера Харта и Алекса Форментона невиновными по делу о сексуальном насилии.
«Мы получили отзывы от болельщиков, членов клуба, партнеров, сотрудников и других людей, которым небезразличен “Фэрьестад”. Многие выразили обеспокоенность, разочарование и задали вопросы по поводу нашего решения подписать контракт с этим игроком.
Мы знали, что подписание контракта вызовет эмоции и будут высказаны различные мнения. Но последние события ясно показали, что ситуация достигла таких масштабов, что мы не можем это игнорировать.
Оказалось, что нет условий для того, чтобы команда, клуб или игрок могли сосредоточиться на выполнении своих задач должным образом. В этой ситуации мы обязаны действовать. Исходя из этого, мы приняли решение прекратить сотрудничество«, — говорится в заявлении “Фэрьестада”.
В сезоне-2024/25 Кэл уже выступал в Европе — за словацкий клуб «Липтовски-Микулаш». В 38 матчах он набрал 30 (3+27) баллов при полезности «минус 8».
В прошлом сезоне он помог фарм-клубу «Каролины» — «Чикаго Вулвс» — дойти до финала Кубка Колдера.