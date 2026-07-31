«Фэрьестад» расторг контракт с Кэлом Футом через 2 дня после подписания из-за негативных отзывов. Год назад защитник был признан невиновным по делу о сексуальном насилии

Оказалось, что нет условий для того, чтобы команда, клуб или игрок могли сосредоточиться на выполнении своих задач должным образом. В этой ситуации мы обязаны действовать. Исходя из этого, мы приняли решение прекратить сотрудничество«, — говорится в заявлении “Фэрьестада”.