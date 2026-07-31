Гамзин — 4-й в рейтинге проспектов «Айлендерс» по версии Daily Faceoff. Виктор Эклунд — 1-й, Эйзерман — 5-й, Прохоров — 7-й

Возглавил список 19-летний шведский форвард Виктор Эклунд. В прошлом сезоне он поиграл сразу в трех лигах — SHL (24 очка в 43 играх за «Юргорден», 6+18), АХЛ (10 очков в 9 играх за «Бриджпорт», 3+7) и НХЛ (1 матч, 0+1).
В составе молодежной сборной Швеции Виктор стал победителем МЧМ-2026 (7 игр на турнире и 8 очков, 2+6).
В топ-10 вошли два россиянина — вратарь Дмитрий Гамзин и форвард Даниил Прохоров.
Полный список выглядит следующим образом:
1. н Виктор Эклунд (19 лет, «Гамильтон», АХЛ);
2. з Мальте Густафссон (18 лет, «ХВ-71», SHL);
3. з Кашон Эйтчесон (19 лет, «Бэрри Колтс», OHL);
4. в Дмитрий Гамзин (23 года, ЦСКА, КХЛ);
5. н Коул Эйзерман (20 лет, «Гамильтон», АХЛ);
6. н Дэнни Нелсон (20 лет, университет Нотр-Дам, NCAA);
7. н Даниил Прохоров (19 лет, «Динамо» Москва, КХЛ — играл на правах аренды);
8. з Айзейя Джордж (22 года, «Гамильтон», АХЛ);
9. н Куинн Финли (21 год, «Гамильтон», АХЛ);
10. н Джейкоб Квасничка (18 лет, университет Миннесоты, NCAA);
Отметим, что в список не включались игроки старше 23 лет (для вратарей планка выше — 25 лет), а также те, кто уже провел более 50 матчей в НХЛ.
Добавим, что фарм-клуб «Айлендерс» в этом году переехал из Бриджпорта в Гамильтон.