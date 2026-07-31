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Гамзин — 4-й в рейтинге проспектов «Айлендерс» по версии Daily Faceoff. Виктор Эклунд — 1-й, Эйзерман — 5-й, Прохоров — 7-й

Daily Faceoff опубликовал рейтинг проспектов «Айлендерс».

Возглавил список 19-летний шведский форвард Виктор Эклунд. В прошлом сезоне он поиграл сразу в трех лигах — SHL (24 очка в 43 играх за «Юргорден», 6+18), АХЛ (10 очков в 9 играх за «Бриджпорт», 3+7) и НХЛ (1 матч, 0+1).

В составе молодежной сборной Швеции Виктор стал победителем МЧМ-2026 (7 игр на турнире и 8 очков, 2+6).

В топ-10 вошли два россиянина — вратарь Дмитрий Гамзин и форвард Даниил Прохоров.

Полный список выглядит следующим образом:

1. н Виктор Эклунд (19 лет, «Гамильтон», АХЛ);

2. з Мальте Густафссон (18 лет, «ХВ-71», SHL);

3. з Кашон Эйтчесон (19 лет, «Бэрри Колтс», OHL);

4. в Дмитрий Гамзин (23 года, ЦСКА, КХЛ);

5. н Коул Эйзерман (20 лет, «Гамильтон», АХЛ);

6. н Дэнни Нелсон (20 лет, университет Нотр-Дам, NCAA);

7. н Даниил Прохоров (19 лет, «Динамо» Москва, КХЛ — играл на правах аренды);

8. з Айзейя Джордж (22 года, «Гамильтон», АХЛ);

9. н Куинн Финли (21 год, «Гамильтон», АХЛ);

10. н Джейкоб Квасничка (18 лет, университет Миннесоты, NCAA);

Отметим, что в список не включались игроки старше 23 лет (для вратарей планка выше — 25 лет), а также те, кто уже провел более 50 матчей в НХЛ.

Добавим, что фарм-клуб «Айлендерс» в этом году переехал из Бриджпорта в Гамильтон.