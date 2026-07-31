Даниил Марков о дефиците центров и защитников в России: «Он есть, 100%. Может, в академиях дают недостаточно знаний. Хотя хоккейные основы за последние 50−70 лет такими же и остались»

— Все, наверное, идет от обучения, и то, о чем мне рассказывал Васильев, мне пригодилось. И до сих пор я смотрю — люди так же играют и делают именно те вещи, которые он мне подсказывал. То, что дефицит есть, — это 100%, как и по центральным нападающим.