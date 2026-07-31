Даниил Марков о дефиците центров и защитников в России: «Он есть, 100%. Может, в академиях дают недостаточно знаний. Хотя хоккейные основы за последние 50−70 лет такими же и остались»

— В «Спартаке» мне очень помогли и ветераны команды, такие как Николай Борщевский, Владимир Тюриков, которого я до сих пор называю дядей Вовой. Валерий Васильев, который у нас работал тренером, много подсказывал правильных вещей, с которыми я потом уехал в «Торонто».
Другой тренер Вячеслав Анисин заставлял меня прыгать на лавку, и на этих прыжках я прибавлял в резкости и силе. Я прыгал так год перед тем, как уехать, и в НХЛ потом прыгал на тумбочку, пока грыжа впервые не вылетела.
— Как вы объясните определенный дефицит в отечественном хоккее качественных защитников и ощущается ли перекос в сторону крайних форвардов и вратарей?
— Все, наверное, идет от обучения, и то, о чем мне рассказывал Васильев, мне пригодилось. И до сих пор я смотрю — люди так же играют и делают именно те вещи, которые он мне подсказывал. То, что дефицит есть, — это 100%, как и по центральным нападающим.
Может, недостаточно знаний дают в спортивных школах, хоккейных академиях, я бы сказал, недостаточно правильных знаний, соответствующих современным требованиям. Хотя я скажу, что все хоккейные основы за последние 50−70 лет такими же и остались. Меняются только поколения игроков. И ни я, ни Васильев ничего нового не придумывали, — сказал Марков.