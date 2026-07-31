38-летний Лазушин завершил карьеру. Вратарь провел 325 матчей в КХЛ с учетом плей-офф в составе 7 клубов

В лиге уроженец Ярославля провел в общей сложности 325 матчей с учетом плей-офф в составе 7 команд («Локомотив», «Металлург» Новокузнецк, «Динамо» Москва, «Лада», «Куньлунь», «Динамо» Рига, «Адмирал»).
Его последним клубом был «Тамбов» в сезоне-2024/25.
"Вот и подошло время, когда пора объявить о завершении карьеры. Это был восхитительный путь! Лед, партнеры, болельщики и тренеры. А также доктора и персонал. Атмосфера на каждой арене лиги, где любят и поддерживают свои команды. Весь накал, шум и эмоции. Победы и поражения. Друзья и общение с фанатами. Поддержка и критика.
Все это останется со мной. Всегда отдавался полностью этому делу и выполнял на 100%. Но, увы, этот путь подошел к концу. Желаю всем красивого и зрелищного хоккея. Всем успеха и добра!" — написал Лазушин в соцсети.