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38-летний Лазушин завершил карьеру. Вратарь провел 325 матчей в КХЛ с учетом плей-офф в составе 7 клубов

Бывший вратарь клубов КХЛ Александр Лазушин объявил о завершении карьеры.

В лиге уроженец Ярославля провел в общей сложности 325 матчей с учетом плей-офф в составе 7 команд («Локомотив», «Металлург» Новокузнецк, «Динамо» Москва, «Лада», «Куньлунь», «Динамо» Рига, «Адмирал»).

Его последним клубом был «Тамбов» в сезоне-2024/25.

"Вот и подошло время, когда пора объявить о завершении карьеры. Это был восхитительный путь! Лед, партнеры, болельщики и тренеры. А также доктора и персонал. Атмосфера на каждой арене лиги, где любят и поддерживают свои команды. Весь накал, шум и эмоции. Победы и поражения. Друзья и общение с фанатами. Поддержка и критика.

Все это останется со мной. Всегда отдавался полностью этому делу и выполнял на 100%. Но, увы, этот путь подошел к концу. Желаю всем красивого и зрелищного хоккея. Всем успеха и добра!" — написал Лазушин в соцсети.