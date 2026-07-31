38-летний Лазушин завершил карьеру. Вратарь провел 325 матчей в КХЛ с учетом плей-офф в составе 7 клубов

"Вот и подошло время, когда пора объявить о завершении карьеры. Это был восхитительный путь! Лед, партнеры, болельщики и тренеры. А также доктора и персонал. Атмосфера на каждой арене лиги, где любят и поддерживают свои команды. Весь накал, шум и эмоции. Победы и поражения. Друзья и общение с фанатами. Поддержка и критика.