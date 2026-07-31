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Рябыкин о том, что Гордон не приехал в лагерь развития «Трактора»: «В идеале тренер должен видеть все своими глазами. Челябинск говорил о новом курсе, о внимании к молодежи»

Бывший тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин высказался о том, что главный тренер «Трактора» Скотт Гордон не приехал в молодежный лагерь клуба.

— Дмитрий, на этой неделе эксперты обсуждали ситуацию в Челябинске, где новый главный тренер «Трактора» Гордон прилетел в город только вчера — когда лагерь развития новичков уже закрывался. Ваше мнение по этому вопросу?

— Чтобы иметь мнение, нужно обладать всей внутренней информацией. Тем более что сейчас в мире — непростые времена. Решить визовые вопросы, пересечь океан и заранее все распланировать сможет не каждый, даже при поддержке со стороны клуба и региона. Особенно это касается граждан России, но и европейцев с североамериканцами — тоже.

«Трактор» весной сделал свой выбор. Только сезон покажет, сработает ли ставка на Гордона.

Другое дело, что Челябинск говорил о новом курсе, о внимании к молодежи. Безусловно, в такой ситуации новый штаб должен иметь возможность внимательно посмотреть игроков системы и глубину состава. А это — прежде всего работа второй половины июля.

Так что теперь Гордону надо полагаться на мнение тех помощников, которым удалось последить за молодежным лагерем. Хотя главный тренер в идеале должен все видеть своими глазами, — сказал Рябыкин.

Юрий Карандин: «Ротенберг работает с молодежью в Челябинске вместо Гордона. Абсурдная ситуация для “Трактора”. Пусть тогда Роман тренирует».