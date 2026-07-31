Рябыкин о том, что Гордон не приехал в лагерь развития «Трактора»: «В идеале тренер должен видеть все своими глазами. Челябинск говорил о новом курсе, о внимании к молодежи»

— Чтобы иметь мнение, нужно обладать всей внутренней информацией. Тем более что сейчас в мире — непростые времена. Решить визовые вопросы, пересечь океан и заранее все распланировать сможет не каждый, даже при поддержке со стороны клуба и региона. Особенно это касается граждан России, но и европейцев с североамериканцами — тоже.