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Ник Петан: «Шанхай» сделал серьезные приобретения, ожидания от нас будут выше. Здесь начинается новая история, мне очень интересна эта возможность"

Форвард «Шанхая» Ник Петан высказался о переходе в команду после прибытия в Санкт-Петербург.

Источник: Спортс‘’

Ранее китайский клуб заключил с 31-летним канадцем контракт на один год.

"Отличные ощущения. Я еще до поездки говорил друзьям и семье, насколько сильно хочу вернуться сюда. Прошло уже достаточно времени, а Санкт-Петербург мне всегда очень нравился. Поэтому я действительно счастлив снова быть здесь.

У меня много друзей, которые играли за клуб раньше, поэтому я расспрашивал их, узнавал разные детали. Но сейчас здесь начинается новая история, и мне очень интересна эта возможность. Команда сделала несколько серьезных приобретений, поэтому хочется скорее познакомиться со всеми ребятами и начать работать.

Думаю, в этом сезоне ожидания от нас будут выше, и я хочу сделать все, что от меня зависит, чтобы помочь команде.

Пока подробно ни с кем не разговаривал, только немного общался с несколькими знакомыми ребятами. Например, с Дмитрием Яшкиным мы вместе играли в «Ак Барсе». В ближайшее время обязательно со всеми поговорим, и мне важно понять, какую именно роль тренеры видят для меня и чего ждут от моей игры", — сказал Петан.

«Шанхай» строится с нуля — подписал экс-лидеров «Ак Барса» и десант из фарма «Калгари».