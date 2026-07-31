Ник Петан: «Шанхай» сделал серьезные приобретения, ожидания от нас будут выше. Здесь начинается новая история, мне очень интересна эта возможность"

Пока подробно ни с кем не разговаривал, только немного общался с несколькими знакомыми ребятами. Например, с Дмитрием Яшкиным мы вместе играли в «Ак Барсе». В ближайшее время обязательно со всеми поговорим, и мне важно понять, какую именно роль тренеры видят для меня и чего ждут от моей игры", — сказал Петан.