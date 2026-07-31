Сейшейро призвал «Сан-Хосе» не назначать Селебрини капитаном: «Не делайте этого прямо сейчас. Это было бы глупо. Мы не знаем, как парень отреагирует на такой контракт»

Ранее клуб и 20-летний нападающий заключили новый контракт на 5 лет и 94 миллиона долларов. Его кэпхит 18,8 млн долларов стал рекордным в НХЛ, соглашение вступит в силу с сезона-2027/28.
"Только не делайте его капитаном прямо сейчас. Сделайте одолжение. Не надо. Это было бы глупо.
Думаю, в НХЛ настоящие капитаны ведут команды за собой. Не берусь утверждать, что Селебрини был самым важным игроком сборной Канады на Олимпиаде.
Мы не знаем, как парень отреагирует на такой контракт", — сказал Сейшейро.
В НХЛ не круто зарабатывать больше всех. Круто — побеждать.