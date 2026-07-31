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Сейшейро призвал «Сан-Хосе» не назначать Селебрини капитаном: «Не делайте этого прямо сейчас. Это было бы глупо. Мы не знаем, как парень отреагирует на такой контракт»

Комментатор и аналитик из Торонто Сид Сейшейро призвал «Сан-Хосе» не назначать Макклина Селебрини капитаном немедленно.

Ранее клуб и 20-летний нападающий заключили новый контракт на 5 лет и 94 миллиона долларов. Его кэпхит 18,8 млн долларов стал рекордным в НХЛ, соглашение вступит в силу с сезона-2027/28.

"Только не делайте его капитаном прямо сейчас. Сделайте одолжение. Не надо. Это было бы глупо.

Думаю, в НХЛ настоящие капитаны ведут команды за собой. Не берусь утверждать, что Селебрини был самым важным игроком сборной Канады на Олимпиаде.

Мы не знаем, как парень отреагирует на такой контракт", — сказал Сейшейро.

В НХЛ не круто зарабатывать больше всех. Круто — побеждать.