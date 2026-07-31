Люзенков о 3-летнем контракте с «Сибирью»: «Так спокойнее работать. Критерии успеха — до медалей дойти или стать узнаваемой командой по стилю. Как “Северсталь”

Поэтому по переговорам с клубом, в принципе, никаких проблем не было. Я не задирал планку по финансам и было единственное пожелание: если есть возможность, я бы хотел поработать спокойно, но на долгий процесс. Поэтому по сути весь диалог свелся к тому: два года или три. У меня спросили: «Как ты хочешь сам?» Ну конечно я хочу три. При таком сроке спокойнее работать, поэтапно создавать и реализовывать задуманное. Вот и все, в принципе.