Орлов о Калифорнии: «Чем-то даже Сибирь напоминает: живописно, леса, озера, реки. Невероятные виды! Погода лучше, чем во Флориде — жара легче переносится»

— С расписанием бывает тяжеловато, но плюс Западной конференции в том, что две недели ты играешь на выезде, потом плюс-минус две недели дома. Есть время побыть с семьей, куда-то съездить. Да, перелеты дольше, разница во времени дает о себе знать, но есть и плюсы. Ездили в Санта-Круз, в Сан-Франциско, на Тихий океан посмотреть, где даже при невысокой температуре воды всегда много серфингистов.