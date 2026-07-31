Орлов о Калифорнии: «Чем-то даже Сибирь напоминает: живописно, леса, озера, реки. Невероятные виды! Погода лучше, чем во Флориде — жара легче переносится»

— Вы, сибиряк, впервые в карьере оказались в южном клубе. Заставляли себя играть в хоккей, а не наслаждаться жизнью в Калифорнии, как все окружающие?
— Было, наоборот, легко. Вдвойне приятно, что над головой постоянно солнце. Там погода лучше, чем во Флориде: влажность меньше, жара переносится легче. Я был даже удивлен. Потому что, когда приезжаешь на выезд, находишься там один-два дня, ничего не видишь. А тут целый год прожили с семьей, узнали лучше этот штат.
Калифорния чем-то даже Сибирь напоминает: живописно, леса, озера, реки. Когда проезжаешь по серпантину — невероятные виды! Ни разу не пожалел, что подписал контракт с «Сан-Хосе». И организацией, и командой, и партнерами — всем доволен.
— Калифорния известна своими национальными парками, природой. Чего только стоит Йосемити. С графиком игрока НХЛ удается увидеть все красоты?
— С расписанием бывает тяжеловато, но плюс Западной конференции в том, что две недели ты играешь на выезде, потом плюс-минус две недели дома. Есть время побыть с семьей, куда-то съездить. Да, перелеты дольше, разница во времени дает о себе знать, но есть и плюсы. Ездили в Санта-Круз, в Сан-Франциско, на Тихий океан посмотреть, где даже при невысокой температуре воды всегда много серфингистов.
— Видел в ваших социальных сетях фото с горнолыжного курорта в Тахо. Он похож на Шерегеш?
— Природа и правда похожа, красиво. Много людей катается на сноубордах и лыжах. Озеро рядом классное. Плохо, что мы не играли на Олимпиаде, но две недели отпуска посреди сезона точно не были лишними. По ходу чемпионата многие ребята жаловались, что из-за скомканного расписания тяжеловато восстанавливаться. Так что приятно было провести время с семьей, увидеть снег и абстрагироваться от того, что происходит вокруг, — сказал Орлов.