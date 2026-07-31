Гелашвили о детском хоккее: «В Европе позже начинают заниматься. А у нас уже в юном возрасте наступает выгорание. Время подходить к команде мастеров — а ты изнутри пустой»

— Мне импонирует финская школа. Впервые столкнулся с ней в «Локомотиве». А в «Тракторе» работал с Симо Вехвиляйненом. Для меня это был колоссальный плюс. Финны верят в свою систему, никаких метаний. Время от времени их тренеры вратарей устраивают слеты, обсуждают тонкости. Мальчишка знает на годы вперед, как будет работать.