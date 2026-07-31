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Гелашвили о детском хоккее: «В Европе позже начинают заниматься. А у нас уже в юном возрасте наступает выгорание. Время подходить к команде мастеров — а ты изнутри пустой»

Бывший вратарь клубов КХЛ, тренер вратарей «Ак Барса» Георгий Гелашвили рассказал о разнице подходов к воспитанию хоккеистов в России и Европе.

Источник: Спортс‘’

— Из тренеров вратарей — кто для вас номер один?

— Мне импонирует финская школа. Впервые столкнулся с ней в «Локомотиве». А в «Тракторе» работал с Симо Вехвиляйненом. Для меня это был колоссальный плюс. Финны верят в свою систему, никаких метаний. Время от времени их тренеры вратарей устраивают слеты, обсуждают тонкости. Мальчишка знает на годы вперед, как будет работать.

— Мы слышали, в Швеции так же.

— Там дети до 12 лет клюшку практически не трогают. Им ставят технику катания. Весь акцент на это. Вот почему шведы катаются лучше всех.

— Как интересно.

— Европейцы вообще позже начинают заниматься хоккеем. А у нас уже в детском возрасте наступает выгорание. Время подходить к команде мастеров, добиваться вершин — а ты изнутри пустой.

— Потому что начал с пяти лет?

— Да. В шесть наши уже бросают и обыгрывают, а в Европе только присматриваются: хочет ребенок? Нет? Никакой спешки! Там мальчишка без проблем может записаться в хоккейную школу в 10 лет. В России же скажут: все, опоздал, — сказал Гелашвили.