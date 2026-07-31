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Пулюярви получил новую золотую медаль ЧМ-2026 взамен украденной. Форвард Финляндии «выловил» ее из реки на рыбалке

Форвард сборной Финляндии Йессе Пулюярви получил новую золотую медаль ЧМ-2026 взамен украденной.

28-летний хоккеист выиграл с финской командой чемпионат мира в Швейцарии, набрав 9 (4+5) очков в 10 играх на турнире.

Позже нападающий сообщил, что его золотая медаль была украдена в караоке-баре Åke во время празднования победы сборной Финляндии.

Ее так и не нашли, но для игрока был изготовлен дубликат. Он сообщил о его получении, записав шуточное видео, на котором вылавливает медаль из реки Оулуйоки во время рыбалки.

Напомним, что в прошлом сезоне 4-й номер драфта НХЛ-2016 выступал в Швейцарии за «Серветт». Он набрал 52 (19+33) очка в 52 играх в регулярке и 9 (6+3) баллов в 12 матчах плей-офф.