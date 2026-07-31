Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
4
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вегас
5
:
Каролина
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
3
:
Каролина
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
0
:
Каролина
3
П1
X
П2

Малкину исполнилось 40 лет. ФХР поздравила форварда «Питтсбурга»: «С юбилеем! Пусть все сбывается»

Форварду «Питтсбурга» Евгению Малкину исполнилось 40 лет. Федерация хоккея России (ФХР) поздравила игрока с праздником.

Источник: Спортс‘’

"Двукратный чемпион мира, нападающий национальной сборной отмечает день рождения в последний день июля.

Поздравляем с юбилеем! Пусть все сбывается!" — сказано в сообщении.

Следующий сезон станет для Малкина 21-м в НХЛ. На его счету 1407 (533+874) очков за 1269 матчей в регулярных чемпионатах, а также 183 (69+114) балла за 183 игры в плей-офф.

Воспитанник магнитогорского «Металлурга» трижды становился обладателем Кубка Стэнли, дважды брал приз лучшему бомбардиру регулярки («Арт Росс Трофи»), по разу получил «Харт Трофи» и «Тед Линдсэй Эворд», а также стал самым ценным игроком Кубка Стэнли-2009 («Конн Смайт Трофи»).

В составе сборной России имеет семь медалей чемпионатов мира: два золота (2012, 2014), два серебра и три бронзы.

Малкин подписал однолетний контракт с «Питтсбургом» с зарплатой 5,5 млн долларов. Форвард провел 20 сезонов в НХЛ.

Узнать больше по теме
Биография Евгения Малкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Евгений Малкин на протяжении всей своей заокеанской карьеры восхищал болельщиков в НХЛ и оставался главной силой в атаке «Питтсбурга». В новом сезоне от ветерана всё также ждут подвигов на острие атаки «пингвинов». Биография спортсмена — это почти 20 лет стабильности на льду и за его пределами.
Читать дальше