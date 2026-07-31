Крикунов об Овечкине в КХЛ: «Он не будет тут играть, когда вернется из Северной Америки — наиграется в НХЛ»

— Раз они его подписали, значит считают, что принесет пользу. В НХЛ таким взрослым заслуженным игрокам дают небольшой контракт, но огромные бонусы. Выполнишь — флаг тебе в руки, ну, а нет — команда много не потеряет, тем более на Овечкине.