Крикунов об Овечкине в КХЛ: «Он не будет тут играть, когда вернется из Северной Америки — наиграется в НХЛ»

40-летний нападающий ранее продлил договор с «Вашингтоном» на год.
— В состоянии ли сейчас Овечкин приносить пользу «Вашингтону»?
— Раз они его подписали, значит считают, что принесет пользу. В НХЛ таким взрослым заслуженным игрокам дают небольшой контракт, но огромные бонусы. Выполнишь — флаг тебе в руки, ну, а нет — команда много не потеряет, тем более на Овечкине.
— Теперь мы минимум еще сезон Александра в КХЛ не увидим.
— Думаю, он тут уже и играть не будет, когда из Северной Америки вернется, потому что наиграется в НХЛ, — сказал Крикунов.
Овечкин про 27+ минут между таймами в финале ЧМ: «У Супербоула представление вообще идет минут 40. Это бизнес, деньги — я нормально к этому отношусь».