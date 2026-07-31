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Крикунов об Овечкине в КХЛ: «Он не будет тут играть, когда вернется из Северной Америки — наиграется в НХЛ»

Бывший главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов считает, что Александр Овечкин не будет выступать в КХЛ после завершения карьеры в НХЛ.

Источник: Спортс‘’

40-летний нападающий ранее продлил договор с «Вашингтоном» на год.

— В состоянии ли сейчас Овечкин приносить пользу «Вашингтону»?

— Раз они его подписали, значит считают, что принесет пользу. В НХЛ таким взрослым заслуженным игрокам дают небольшой контракт, но огромные бонусы. Выполнишь — флаг тебе в руки, ну, а нет — команда много не потеряет, тем более на Овечкине.

— Теперь мы минимум еще сезон Александра в КХЛ не увидим.

— Думаю, он тут уже и играть не будет, когда из Северной Америки вернется, потому что наиграется в НХЛ, — сказал Крикунов.

Овечкин про 27+ минут между таймами в финале ЧМ: «У Супербоула представление вообще идет минут 40. Это бизнес, деньги — я нормально к этому отношусь».

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