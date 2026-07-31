Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
4
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вегас
5
:
Каролина
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
3
:
Каролина
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
0
:
Каролина
3
П1
X
П2

Защитник «Торпедо» Брики о Кросби: «Невероятный человек и великий лидер. Когда видишь его, теряешь дар речи»

Новичок «Торпедо» Скутер Брики поделился мнением о Сидни Кросби. 27-летний защитник провел два сезона за фарм «Питтсбурга» в АХЛ — «Уилкс-Бэрри».

Источник: Спортс‘’

— Если говорить про «Питтсбург», вы общались с кем-то из первой команды? У вас была возможность стать частью команды НХЛ в этом сезоне или в прошлом?

— Конечно, я много раз лично общался с тренерами «Питтсбурга», во время тренировочных лагерей, иногда приезжал туда летом, чтобы и потусоваться в приятной компании, и немного потренироваться. Особенный момент — когда удалось встретить Сидни Кросби и Евгения Малкина, я немного пообщался с ними.

Они одни из самых удивительных людей в мире, из тех, кого я встречал, просто по тому, как они ведут себя, как приходят на каток каждый день работать и становиться лучше и как они требуют ответственности от других, но прежде всего — от самих себя.

Это было невероятно видеть своими глазами. Они поднимали уровень тренировок каждый день, одним своим присутствием. Это что-то особенное — быть частью такой команды.

— Слышал, что Сидни Кросби делает личные подарки всем ребятам в организации «Питтсбурга», даже тем, кто не играл в НХЛ. У вас был личный подарок от Сидни? Что это было?

— Это было во время летнего лагеря, когда он был там. Когда видишь Сида, то первая реакция — просто теряешь дар речи. Он подходит сам и говорит: слушай, я знаю, кто ты. Это забавно и уникально одновременно.

Нет, знаете, он просто невероятный человек. Я зашел с ним в раздевалку, он представился, и мы поболтали около 20 минут, он вручил мне презент от себя. Он такой же, как все, просто отличный человек и великий лидер. Настоящий канадский капитан, — сказал Брики.

Защитник «Торпедо» Брики: «Мне не давали шанса показать себя в НХЛ, но я приезжаю в КХЛ с уверенностью. Хочу быть жестким, неудобным для соперника игроком».

Узнать больше по теме
Биография Евгения Малкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Евгений Малкин на протяжении всей своей заокеанской карьеры восхищал болельщиков в НХЛ и оставался главной силой в атаке «Питтсбурга». В новом сезоне от ветерана всё также ждут подвигов на острие атаки «пингвинов». Биография спортсмена — это почти 20 лет стабильности на льду и за его пределами.
Читать дальше