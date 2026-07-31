Ротенберг поздравил Малкина с 40-летием: «Он любит Россию, не забывает свои корни и многое делает для нашего хоккея. Один из лучших российских хоккеистов своего поколения!»

Три Кубка Стэнли, два золота чемпионатов мира, приз самому ценному игроку регулярного чемпионата и звание лучшего хоккеиста плей-офф НХЛ — за каждым достижением стоят не только огромный талант, но и многолетняя работа. Но не менее важно, что Женя — надежный товарищ и человек, который всегда готов поддержать и прийти на помощь. Он любит Россию, никогда не забывает свои корни и многое делает для нашего хоккея.