Ротенберг поздравил Малкина с 40-летием: «Он любит Россию, не забывает свои корни и многое делает для нашего хоккея. Один из лучших российских хоккеистов своего поколения!»

31 июля нападающему «Питтсбурга» исполнилось 40 лет.
"Сегодня 40 лет исполняется Евгению Малкину — одному из лучших российских хоккеистов своего поколения!
Женя — уникальный игрок, в котором соединились мощь, скорость, мягкие руки, сильный бросок и выдающееся хоккейное мышление.
Он всегда видит площадку на несколько шагов вперед, способен самостоятельно решить судьбу эпизода и при этом делает сильнее своих партнеров.
Три Кубка Стэнли, два золота чемпионатов мира, приз самому ценному игроку регулярного чемпионата и звание лучшего хоккеиста плей-офф НХЛ — за каждым достижением стоят не только огромный талант, но и многолетняя работа. Но не менее важно, что Женя — надежный товарищ и человек, который всегда готов поддержать и прийти на помощь. Он любит Россию, никогда не забывает свои корни и многое делает для нашего хоккея.
От всей души желаю крепкого здоровья, семейного счастья, энергии, новых ярких матчей и больших побед! Продолжай радовать болельщиков своей игрой и вдохновлять юных хоккеистов своим примером.
С юбилеем, МАЛЫЧ!" — написал Роман Ротенберг.