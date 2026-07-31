«Питтсбург» о 40-летии Малкина: «С годами — как хорошее вино. С днем ​​рождения, Джи!»

Сегодня, 31 июля, нападающему исполнилось 40 лет.
"С годами — как хорошее вино.
С днем рождения, Джи!" — говорится в сообщении клуба.
26 мая «Питтсбург» продлил контракт с нападающим на один год. Следующий сезон станет для Малкина 21-м в НХЛ. На его счету 1407 (533+874) очков за 1269 матчей в регулярных чемпионатах, а также 183 (69+114) балла за 183 игры в плей-офф.
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