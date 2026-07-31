Овечкин о лучшем футболисте ЧМ-2026: «Месси. В финале футбол был нудный, скучный. Когда игрок Аргентины удалился, уже все было понятно»

Хоккеист присутствовал на игре вместе с супругой Анастасией.
— Футбол был нудный, скучный. Только два момента было в первом тайме. И в принципе, когда удалился игрок Аргентины, там уже все было понятно. Там они просто перевалились на половину…
— Ты считаешь, что это закономерно и справедливо, что именно Испания выиграла?
— По игре, которую нам показали в финале, 100%.
— А лучший игрок этого чемпионата для тебя Родри или кто-то другой?
— Для меня — Месси, — сказал Овечкин.
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