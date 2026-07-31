«Адмирал» расторг контракт с Сошниковым по соглашению сторон («Сила спорта»)

Как сообщает «Сила спорта», клуб и форвард расторгли контракт по соглашению сторон. В ближайшее время об этом будет объявлено официально.
В сезоне-2025/26 Сошников набрал 24 (7+17) очка в 51 матче Фонбет чемпионата КХЛ.
«Адмирал» расторг соглашение с нападающим Никитой Сошниковым.
Как сообщает «Сила спорта», клуб и форвард расторгли контракт по соглашению сторон. В ближайшее время об этом будет объявлено официально.
В сезоне-2025/26 Сошников набрал 24 (7+17) очка в 51 матче Фонбет чемпионата КХЛ.