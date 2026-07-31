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Николай Голдобин: «Овечкин — самый популярный человек в России в сфере спорта. Легенда. Побить рекорд Гретцки, не последнего человека в хоккее, это огромное достижение»

Нападающий СКА Николай Голдобин высказался о возможном возвращении форварда «Вашингтона» Александра Овечкина в Россию.

Источник: Спортс‘’

2 июля 40-летний хоккеист заключил новый договор с «Кэпиталс» на год. Овечкин является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ.

С учетом плей-офф он забросил 1006 голов в лиге. По этому показателю он занимает второе место в истории, уступая Уэйну Гретцки (1016).

— Овечкин — один из лучших спортсменов XXI века. Когда говоришь эту фамилию, то на языке возникает только одно слово — легенда. Потому что побить рекорд Гретцки, не последнего человека в хоккее, для России это огромное достижение. Это круто, и я даже не знаю, как подобрать слова.

— Хотел бы увидеть его в «Динамо»?

— Он сказал, что хочет провести там как минимум один матч. Места хватит, провести он его сможет (смеётся). Это будет круто, это будет легендарно, громко, просто фантастика!

Овечкин — самый популярный человек в России, по крайней мере в сфере спорта. И даже если бы мы участвовали сейчас в международных турнирах, он бы продолжал оставаться самым популярным, — сказал Голдобин.

Голдобин назвал Овечкина лучшим спортсменом в истории — предпочел его Роналду. Федерера он поставил выше Месси, Али — выше Гретцки, Головкина — выше Хэмилтона.

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