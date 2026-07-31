Николай Голдобин: «Овечкин — самый популярный человек в России в сфере спорта. Легенда. Побить рекорд Гретцки, не последнего человека в хоккее, это огромное достижение»

— Овечкин — один из лучших спортсменов XXI века. Когда говоришь эту фамилию, то на языке возникает только одно слово — легенда. Потому что побить рекорд Гретцки, не последнего человека в хоккее, для России это огромное достижение. Это круто, и я даже не знаю, как подобрать слова.