Гендиректор «Торпедо» о Соколове: «Ценный актив, которым мы дорожим. Не готовы к совершению обмена за “дружеское рукопожатие”

«Егор — талантливый нападающий и честный парень, который еще имеет потенциал для спортивного роста. Для “Торпедо” он не только хороший спортсмен, но и, безусловно, ценный актив, которым мы дорожим и не готовы к совершению обмена за “дружеское рукопожатие”.