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Гендиректор «Торпедо» о Соколове: «Ценный актив, которым мы дорожим. Не готовы к совершению обмена за “дружеское рукопожатие”

Генеральный директор «Торпедо» Евгений Забуга высказался о подписании нового контракта с форвардом Егором Соколовым.

Источник: Спортс‘’

«Егор — талантливый нападающий и честный парень, который еще имеет потенциал для спортивного роста. Для “Торпедо” он не только хороший спортсмен, но и, безусловно, ценный актив, которым мы дорожим и не готовы к совершению обмена за “дружеское рукопожатие”.

Далее мы будем руководствоваться, как и ранее, спортивным принципом. Конкуренция за место в составе «Торпедо» ожидается очень серьезной. Того требуют поставленные перед клубом задачи. Пожелаем Егору обновить свои бомбардирские результаты в новом сезоне", — сказал Забуга.