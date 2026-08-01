Сын губернатора Свердловской области Денис Паслер-младший (196 см, 103 кг) подписал контракт с клубом WHL «Медисин Хэт»

Ранее клуб выбрал 18-летнего россиянина (рост — 196 см, вес — 103 кг) на импорт-драфте CHL под 73-м номером.
В минувшем сезоне сын губернатора Свердловской области выступал в МХЛ за «Академию Михайлова» и «АКМ Юниор» — 59 игр в регулярном чемпионате, 11 (4+7) очков и 58 минут штрафа.
В 6 играх плей-офф добавил 3 (1+2) балла.
«Денис — крупный защитник с хорошими навыками катания. Он агрессивно перекрывает зоны, используя свой рост и физическую силу, хорошо защищается перед воротами и эффективен в отборе шайбы. Также он способен подключаться к атакам», — сообщил помощник генерального менеджера «Тайгерс» Бобби Фокс.
Фото: сайт «Медисин Хэт».