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Сын губернатора Свердловской области Денис Паслер-младший (196 см, 103 кг) подписал контракт с клубом WHL «Медисин Хэт»

Защитник Денис Паслер подписал контракт с клубом «Медисин Хэт» из Западной хоккейной лиги.

Источник: Спортс‘’

Ранее клуб выбрал 18-летнего россиянина (рост — 196 см, вес — 103 кг) на импорт-драфте CHL под 73-м номером.

В минувшем сезоне сын губернатора Свердловской области выступал в МХЛ за «Академию Михайлова» и «АКМ Юниор» — 59 игр в регулярном чемпионате, 11 (4+7) очков и 58 минут штрафа.

В 6 играх плей-офф добавил 3 (1+2) балла.

«Денис — крупный защитник с хорошими навыками катания. Он агрессивно перекрывает зоны, используя свой рост и физическую силу, хорошо защищается перед воротами и эффективен в отборе шайбы. Также он способен подключаться к атакам», — сообщил помощник генерального менеджера «Тайгерс» Бобби Фокс.

Фото: сайт «Медисин Хэт».