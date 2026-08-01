Сын губернатора Свердловской области Денис Паслер-младший (196 см, 103 кг) подписал контракт с клубом WHL «Медисин Хэт»

«Денис — крупный защитник с хорошими навыками катания. Он агрессивно перекрывает зоны, используя свой рост и физическую силу, хорошо защищается перед воротами и эффективен в отборе шайбы. Также он способен подключаться к атакам», — сообщил помощник генерального менеджера «Тайгерс» Бобби Фокс.