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Ротенберг о работе с детьми: «Для меня это главное вдохновение. Дети — это наше все, это наше будущее, которым надо заниматься. Они любят хоккей, проявляют эмоции»

Первый вице-президент ФХР, главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг рассказал, что ему нравится работать с детьми.

28 июля в Челябинске прошел мастер-класс академии «Красная Машина».

— Ваш мастер-класс продлился 3 часа…

— Мы не проводим мастер-класс часто, потому что на самом деле он тяжелый. Но проводим по-настоящему, потому что иначе и нет смысла выходить на лед. Когда мастер-классы длятся по 10 минут, это неправильно по отношению к детям.

Мы же дали много упражнений, отработали три часа, и за это время успели многое сделать. Нам важно, чтобы ребята взяли это на вооружение, вспоминали в будущем или использовали для своего развития.

— Вас вдохновляет работа с детьми?

— Для меня это главное вдохновение. Дети любят хоккей и проявляют эмоции. Один мальчик прыгнул выше всех, но книги раздали хоккеистам младше по возрасту. Он расстроился очень сильно, но мы подарили карточку, поговорили с ним. Это же настоящая жизнь. Дети — это наше все, это наше будущее, которым надо заниматься, — сказал Ротенберг.

Роман Ротенберг: «Моя мечта — работа в сборной. Главная мечта — увидеть, как дети из академии через 10−15 лет обыграют Канаду. Наши упражнения лучше, чем у Канады и США».