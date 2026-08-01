Ротенберг о работе с детьми: «Для меня это главное вдохновение. Дети — это наше все, это наше будущее, которым надо заниматься. Они любят хоккей, проявляют эмоции»

— Для меня это главное вдохновение. Дети любят хоккей и проявляют эмоции. Один мальчик прыгнул выше всех, но книги раздали хоккеистам младше по возрасту. Он расстроился очень сильно, но мы подарили карточку, поговорили с ним. Это же настоящая жизнь. Дети — это наше все, это наше будущее, которым надо заниматься, — сказал Ротенберг.