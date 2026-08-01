Никитин о Замуле в ЦСКА: «Ему нужно перезапускать карьеру, пока не поздно. У Егора есть возможность стать важной частью большой команды — это дорогого стоит»

— Для меня в целом неудивительно, ведь не просто так выменяли права на него у «Торпедо». Я достаточно давно за ним следил, еще с молодежной сборной знаю Егора. Видел, что ему нужно перезапускать карьеру, пока не поздно, плюс так совпало, все совпало с его пониманием сложившейся ситуации.