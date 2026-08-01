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Никитин о Замуле в ЦСКА: «Ему нужно перезапускать карьеру, пока не поздно. У Егора есть возможность стать важной частью большой команды — это дорогого стоит»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался о переходе в команду защитника Егора Замулы.

26-летний защитник вернулся в Россию после 9 сезонов в Северной Америке. Он провел 188 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ и 130 — в АХЛ.

— Егор Замула вернулся в Россию и подписал контракт с ЦСКА. Удивлены его возвращению?

— Для меня в целом неудивительно, ведь не просто так выменяли права на него у «Торпедо». Я достаточно давно за ним следил, еще с молодежной сборной знаю Егора. Видел, что ему нужно перезапускать карьеру, пока не поздно, плюс так совпало, все совпало с его пониманием сложившейся ситуации.

Для любого хоккеиста первостепенно получать удовольствие от игры — это то, что тобой движет. В последние годы, наверное, у Егора это не так хорошо получалось, но сейчас есть возможность стать важной частью большой команды — это дорогого стоит, — сказал Никитин.