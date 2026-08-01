Защитник «Торпедо» Брики о болельщиках: «Хоккей в NCAA похож на КХЛ в этом плане. Скандируют всю игру, по-особенному заводятся в 3-м периоде. Нравится такая энергетика»

Так что не могу дождаться, чтобы стать частью этого праздника. Мне очень нравится такая энергетика на арене, я ею заряжаюсь. Это заставляет меня играть лучше, думаю, и всю команду тоже. Любой хоккеист хочет играть на заполненном стадионе.