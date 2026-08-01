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Носек вернулся в «Пардубице» после 12 сезонов в Северной Америке. Форвард провел 514 игр в регулярках НХЛ и выиграл Кубок Стэнли с «Флоридой»

Форвард Томаш Носек подписал контракт с «Пардубице».

Источник: Спортс‘’

33-летний чешский игрок вернулся в свой родной клуб после 12 сезонов в Северной Америке.

Нападающий провел 514 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ, поиграв за «Детройт», «Вегас» (был в оригинальном составе команды), «Бостон», «Нью-Джерси» и «Флориду». В его активе 120 (47+73) очков.

В плей-офф на счету Носека 17 (6+11) баллов в 68 играх. В 2018 году он дошел до финала Кубка Стэнли с «Голден Найтс», а в 2025-м выиграл трофей с «Пантерс».

«Пардубице» стал чемпионом Чехии впервые с 2012 года. 40-летний Червенка забил решающий гол в финале и стал лучшим по очкам (25) и голам (14) в плей-офф.