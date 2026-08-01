Давыдов о словах директора «Северстали» про то, что Шипачев «не подходит по стилю»: «Хороший “сюрприз” от чиновника из родного клуба. Сказались какие-то старые обиды, видимо&raqu

39-летний форвард этим летом перешел из минского «Динамо» в «Салават Юлаев».
— Очень хорошо, что в Череповце так красиво проводили Богдана Киселевича. Но была и «клякса».
— Какая?
— В день этой игры, когда Череповец встречал звездных гостей, меня неприятно удивило высказывание в прессе одного из директоров местного клуба.
Его спросили, почему летом не удалось вернуть в «Северсталь» воспитанника клуба и лучшего бомбардира в истории КХЛ Вадима Шипачева. И вот тут этот человек почему-то начал юлить и заявил, что у них быстрая команда, а Вадим якобы медленный.
Ничего не скажешь, хороший «сюрприз» подготовил Вадиму к звездному матчу в Череповце чиновник из родного клуба. Тем более что мы говорим о хоккее, где самое главное — быстро не бегать, а думать. И тот же Шипачев это два десятка лет доказывает.
— Виталий Семенович, подозреваем, что вряд ли Шипачев обратил внимание на это высказывание…
— Ошибаетесь. Подавляющее большинство хоккеистов все читает — и каждая оценка для них важна.
Вспоминаю, как в свое время, когда был игроком, выписывал «Советский Спорт» и следил за всеми хоккейными публикациями. Сейчас газеты уходят в прошлое, но у всех есть интернет — и все можно прочитать прямо в раздевалке.
— Как объясните такую странную оценку, которая к тому же прозвучала в самое неудачное время?
— Видимо, сказались какие-то старые обиды, все-таки в свое время Вадим покинул Череповец. Но для современного хоккея это обычное дело, — сказал Давыдов.
Я впервые побывал в Череповце — на гала-матче со звездами НХЛ. Это ничуть не хуже «Матча года».