Давыдов о словах директора «Северстали» про то, что Шипачев «не подходит по стилю»: «Хороший “сюрприз” от чиновника из родного клуба. Сказались какие-то старые обиды, видимо&raqu

Ничего не скажешь, хороший «сюрприз» подготовил Вадиму к звездному матчу в Череповце чиновник из родного клуба. Тем более что мы говорим о хоккее, где самое главное — быстро не бегать, а думать. И тот же Шипачев это два десятка лет доказывает.