Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
4
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вегас
5
:
Каролина
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
3
:
Каролина
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
0
:
Каролина
3
П1
X
П2

Давыдов о словах директора «Северстали» про то, что Шипачев «не подходит по стилю»: «Хороший “сюрприз” от чиновника из родного клуба. Сказались какие-то старые обиды, видимо&raqu

Трехкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов подверг критике директора «Северстали» Николая Канакова за его слова о Вадиме Шипачеве.

39-летний форвард этим летом перешел из минского «Динамо» в «Салават Юлаев».

— Очень хорошо, что в Череповце так красиво проводили Богдана Киселевича. Но была и «клякса».

— Какая?

— В день этой игры, когда Череповец встречал звездных гостей, меня неприятно удивило высказывание в прессе одного из директоров местного клуба.

Его спросили, почему летом не удалось вернуть в «Северсталь» воспитанника клуба и лучшего бомбардира в истории КХЛ Вадима Шипачева. И вот тут этот человек почему-то начал юлить и заявил, что у них быстрая команда, а Вадим якобы медленный.

Ничего не скажешь, хороший «сюрприз» подготовил Вадиму к звездному матчу в Череповце чиновник из родного клуба. Тем более что мы говорим о хоккее, где самое главное — быстро не бегать, а думать. И тот же Шипачев это два десятка лет доказывает.

— Виталий Семенович, подозреваем, что вряд ли Шипачев обратил внимание на это высказывание…

— Ошибаетесь. Подавляющее большинство хоккеистов все читает — и каждая оценка для них важна.

Вспоминаю, как в свое время, когда был игроком, выписывал «Советский Спорт» и следил за всеми хоккейными публикациями. Сейчас газеты уходят в прошлое, но у всех есть интернет — и все можно прочитать прямо в раздевалке.

— Как объясните такую странную оценку, которая к тому же прозвучала в самое неудачное время?

— Видимо, сказались какие-то старые обиды, все-таки в свое время Вадим покинул Череповец. Но для современного хоккея это обычное дело, — сказал Давыдов.

Я впервые побывал в Череповце — на гала-матче со звездами НХЛ. Это ничуть не хуже «Матча года».