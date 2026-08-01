Овечкин о встрече с любителями пива в Москве: «Супруга говорит: “Саш, видео разлетается: болельщики ждут Ови”. Заехал, сделал сюрприз, приятно для ребят»

— Интересная история, которая вошла во все новостные ленты — как ты приехал в бар, где любители пива тебя ждали. Как это произошло?
— Слушай, смотри, прилетаем после отпуска в Турции. Это было 7-е число [июля], и в 8-го числа у меня было мероприятие.
И мне моя супруга (Анастасия — Спортс«“) говорит: “Саш, сейчас видео разлетается: болельщики ждут Ови”.
Я как раз был на этом месте. Там, по-моему, они с пяти часов встречались. Заехал, сделал сюрприз, для ребят приятно.
— Настя долго уговаривала?
— Да не, мы увидели это, когда были в отпуске. Они, по-моему, в среду собирается, ну да.
И если бы была возможность, я бы заехал. Сюрприз для ребят. Это было прикольно, — сказал Александр Овечкин.
Овечкин пришел на фан-встречу любителей пива в Москве — они ждали его 7 недель: «Выпили пива с легендой! До сих пор не можем поверить, что это произошло».