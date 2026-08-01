Кристалл о том, какой навык взял бы у другого игрока: «Катание Макдэвида. Или бросок в одно касание Овечкина, потому что это легендарно»

— Если бы вы могли «украсть» любой навык у другого игрока, что бы вы взяли?
— Трудно не сказать, что это катание Макдэвида. Просто наблюдая за ним, за тем, как он двигается, как он словно парит на льду.
Или бросок в одно касание [Александра Овечкина], потому что это легендарно, — сказал Кристалл.
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